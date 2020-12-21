***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 18:12
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda bağlı ortaklığımız Boran Meştubat Dağıtım San.Tic.A.Ş'de yönetimden sorumlu olan Sayın Volkan TANERİ'nin, şirket bünyesinde iştiraklerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Boran Meşrubat Dağıtım San.Tİc.A.Ş ve Havana Motorlu Araçlar San.Tic.A.Ş'nin gelişimine ve büyümesine, yeni iş olanaklarının araştırılması çalışmalarına odaklanmasına, Sayın Taneri'den boşalan yönetime Genel Müdür olarak Sayın Sertaç BERBER'in getilirilmesine karar vermiştir.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Sayın BERBER'in özgeçmişi ektedir.
Kamoyunun ve yatırmcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894104
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
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|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
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|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
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|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
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|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
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|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
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|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
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|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
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|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
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|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6638
|7,6672
|% 0,51
|
|Euro
|9,3687
|9,3774
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,1683
|10,2193
|% -0,94
|
|Frank
|8,6019
|8,6537
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-0,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,90
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