***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda bağlı ortaklığımız Boran Meştubat Dağıtım San.Tic.A.Ş'de yönetimden sorumlu olan Sayın Volkan TANERİ'nin, şirket bünyesinde iştiraklerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Boran Meşrubat Dağıtım San.Tİc.A.Ş ve Havana Motorlu Araçlar San.Tic.A.Ş'nin gelişimine ve büyümesine, yeni iş olanaklarının araştırılması çalışmalarına odaklanmasına, Sayın Taneri'den boşalan yönetime Genel Müdür olarak Sayın Sertaç BERBER'in getilirilmesine karar vermiştir.İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Sayın BERBER'in özgeçmişi ektedir.Kamoyunun ve yatırmcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894104BIST