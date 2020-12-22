***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 18:11
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihli 2020/25 sayılı kararıyla ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe '' yeni iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiş ve bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komistesini görevlendirmişti. Komite ve Sayın TANERİ raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Rapor neticesinde Yönetim Kurulu Yenilenebilir Enerji Sektöründe bir İştirak kurma çalışmasına başlanması için ilgilileri görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili karar ve rapor ektedir.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894279
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6384
|7,6453
|% 0,05
|
|Euro
|9,3019
|9,3125
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,1633
|10,2143
|% -0,81
|
|Frank
|8,5589
|8,6105
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-9,89
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,17
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|-0,53
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