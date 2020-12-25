***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22.12.2020 tarihli 2020/27 sayılı kararıyla ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe'' bir iştirak kurulmasına karar vermişti. İlgili iştirak Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismi ve 10.000.000 TL(Yalnız Onmilyon TürkLirası) başlangıç sermayesi ile kurulmuştur. Yeni iştirakin tescili 24 Aralık 2020 tarih 10231 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894995BIST