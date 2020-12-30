***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki olan Toprak Yenilenebilir San.ve Tic.A.Ş. Güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla sektörün önemli danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile güneş enerjisi santralleri sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.İlgili yönetim kurulu kararı ve DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.' yi tanıcı bilgiler ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895744BIST