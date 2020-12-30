***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 18:13
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki olan Toprak Yenilenebilir San.ve Tic.A.Ş. Güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla sektörün önemli danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile güneş enerjisi santralleri sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
İlgili yönetim kurulu kararı ve DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.' yi tanıcı bilgiler ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895744
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0221
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 446,94
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3593
|7,3707
|% -0,33
|
|Euro
|9,0161
|9,0366
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9876
|10,0376
|% 0,37
|
|Frank
|8,3044
|8,3544
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|6,67
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 865, 286 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TSKB, EKGYO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
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17:56
KONTR, CLEBI, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında