***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı & Consitex S.A.'ya karşı açtığımız dava da zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmıştır.Konu ile igili şirket avukatımızın bildirimi ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların dikkatine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895745BIST