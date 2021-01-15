***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 13:21
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında, Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamı büyüme stratejileri doğrultusunda genişlemesi, sadece ‘'içecek'' özelliği taşıyan tüketim maddesi dağıtımıyla sınırlı kalmayarak, her türlü gıda ve gıda dışı (temizlik vb.) hızlı tüketim maddesi dağıtımına da odaklanmasının planlanması nedeni ile, söz konusu büyüme stratejisi içinde sınırlı ve yetersiz kaldığı düşülen Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902571
BIST
13:391.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:397,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,4248
En Düşük
7,3521
13:398,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0047
En Düşük
8,9346
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,26
|Açılış
|: 440,79
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.753.287
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,55
|20.778.368
|% -4,97
|
|SISE
|8,04
|1.669.761.938
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.202.664
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|986.345.406
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,63
|793.785.501
|% 3,43
|
|THYAO
|13,24
|777.228.813
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.202.664
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|986.345.406
|% -1,93
|
|SISE
|8,04
|1.669.761.938
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,61
|305.737.260
|% -1,83
|
|TSKB
|1,88
|348.822.856
|% 0,53
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3933
|7,3987
|% 0,51
|
|Euro
|8,9669
|8,9733
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1111
|% 0,10
|
|Frank
|8,2943
|8,3443
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,34
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,51
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|