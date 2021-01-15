***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında, Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamı büyüme stratejileri doğrultusunda genişlemesi, sadece ‘'içecek'' özelliği taşıyan tüketim maddesi dağıtımıyla sınırlı kalmayarak, her türlü gıda ve gıda dışı (temizlik vb.) hızlı tüketim maddesi dağıtımına da odaklanmasının planlanması nedeni ile, söz konusu büyüme stratejisi içinde sınırlı ve yetersiz kaldığı düşülen Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902571BIST