***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 16:31
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.01.2021 tarihli duyurumuzda %100 bağlı ortaklığımız Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ünvanının büyüme stratejisi içinde sınırlı kaldığı ve değiştirilmesine karar verildiği açıklanmıştı.
Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda bağlı ortaklığımızın ünvanı, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Vizyon Pazarlama) olarak değiştirilmiş ve 19.01.2021 tarihli 10248 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.Vizyon Pazarlama, paketli hızlı tüketim malzemeleri (FMCG Fast-Moving Consumer Goods) sektöründe içecek, gıda ve gıda dışı dağıtım kanallarında önemli bir oyuncu olabilmek için çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903286
BIST
16:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:327,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:329,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:32439,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,59
|Açılış
|: 439,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BRISA
|25,96
|74.064.437
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|43.978.448
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|THYAO
|13,54
|1.528.708.593
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|755.007.132
|% 0,78
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4406
|% -0,43
|
|Euro
|9,0340
|9,0396
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0983
|10,1489
|% -0,33
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% -0,50
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:32
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