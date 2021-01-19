***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2021 tarihli duyurumuzda %100 bağlı ortaklığımız Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ünvanının büyüme stratejisi içinde sınırlı kaldığı ve değiştirilmesine karar verildiği açıklanmıştı.Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda bağlı ortaklığımızın ünvanı, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Vizyon Pazarlama) olarak değiştirilmiş ve 19.01.2021 tarihli 10248 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.Vizyon Pazarlama, paketli hızlı tüketim malzemeleri (FMCG Fast-Moving Consumer Goods) sektöründe içecek, gıda ve gıda dışı dağıtım kanallarında önemli bir oyuncu olabilmek için çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903286BIST