***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 09:39
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Taner Sanatsever, sektör değiştirmesinden dolayı görevinden ayrılmıştır. Sanatsever'in yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sn.Evren Atış atanmıştır.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Sn.Atış'ın özgeçmişi ektedir.
Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904550
BIST
10:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.536
10:057,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:058,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:05437,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 437,70
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
438,33
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:05
|INVEO
|161,80
|17.942.110
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|6.353.660
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|3.073.033
|% 9,94
|
|LUKSK
|48,40
|2.086.302
|% 9,90
|
|POLTK
|397,40
|6.263.421
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,56
|73.053.343
|% 0,79
|
|KARSN
|4,95
|53.283.268
|% -1,39
|
|DOHOL
|4,05
|42.061.672
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,53
|30.208.118
|% 2,00
|
|GARAN
|9,48
|27.779.979
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,56
|73.053.343
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,53
|30.208.118
|% 2,00
|
|KARSN
|4,95
|53.283.268
|% -1,39
|
|PEGYO
|1,96
|20.816.942
|% 4,26
|
|DOHOL
|4,05
|42.061.672
|% 0,25
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3636
|7,3686
|% 0,34
|
|Euro
|8,9571
|8,9639
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0826
|10,1332
|% 0,24
|
|Frank
|8,2685
|8,3183
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% 0,21
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,00
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,34
|