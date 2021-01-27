***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Taner Sanatsever, sektör değiştirmesinden dolayı görevinden ayrılmıştır. Sanatsever'in yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sn.Evren Atış atanmıştır.İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Sn.Atış'ın özgeçmişi ektedir.Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904550BIST