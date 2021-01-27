***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 09:53
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2020 tarihinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerle ilgili raporumuz yayınlanmıştı. Gayrimenkullerimizle ilgili güncel durumu gösteren son raporumuz ektedir. İlgili rapor senelik olarak yayınlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904553
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
0
En Düşük
0
18:057,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3677
En Düşük
7,3418
18:058,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9607
En Düşük
8,9312
18:05437,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 437,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
438,33
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSMEN
|39,04
|2.559.618
|% 1,02
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,64
|454.292.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3588
|7,3639
|% 0,27
|
|Euro
|8,9511
|8,9607
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0765
|10,1270
|% 0,18
|
|Frank
|8,2657
|8,3155
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9550
|1,9649
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,18
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|