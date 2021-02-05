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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2021 09:34



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı, ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadili için yapmış olduğu başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu, 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 nolu bülteninde onay verdiğini açıklamıştır.Öte yandan ayrılma hakkının, 1 TL nominal değerli pay için 6,45 TL fiyattan kullandırılmasına karar verilmiştir.
Kurulun resmi onayı tarafımıza ulaştığı anda gerekli izinler için Ticaret Bakanlığı'na derhal müracaat edilecektir. Bu süreçte esas sözleşme tadil tasarısı genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.
Yeni dönemde Şirketimiz, ortaklarından ve bütün paydaşlarından aldığı destek ve güçle hız kesmeden çalışmalarını sürdürecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907608


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EKIZ 12,77 3.163.129 % 9,99  
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Tam 2.722 2.793 -75,97  
Yarım 1.316 1.351 -36,74  
Çeyrek 660 675 -18,38  
Gümüş.Ons 26,64 26,68 0,30  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,03  
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