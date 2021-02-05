***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun, 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı, ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadili için yapmış olduğu başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu, 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 nolu bülteninde onay verdiğini açıklamıştır.Öte yandan ayrılma hakkının, 1 TL nominal değerli pay için 6,45 TL fiyattan kullandırılmasına karar verilmiştir.Kurulun resmi onayı tarafımıza ulaştığı anda gerekli izinler için Ticaret Bakanlığı'na derhal müracaat edilecektir. Bu süreçte esas sözleşme tadil tasarısı genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.Yeni dönemde Şirketimiz, ortaklarından ve bütün paydaşlarından aldığı destek ve güçle hız kesmeden çalışmalarını sürdürecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907608BIST