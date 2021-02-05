***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 09:34
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı, ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadili için yapmış olduğu başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu, 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 nolu bülteninde onay verdiğini açıklamıştır.Öte yandan ayrılma hakkının, 1 TL nominal değerli pay için 6,45 TL fiyattan kullandırılmasına karar verilmiştir.
Kurulun resmi onayı tarafımıza ulaştığı anda gerekli izinler için Ticaret Bakanlığı'na derhal müracaat edilecektir. Bu süreçte esas sözleşme tadil tasarısı genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.
Yeni dönemde Şirketimiz, ortaklarından ve bütün paydaşlarından aldığı destek ve güçle hız kesmeden çalışmalarını sürdürecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907608
BIST
11:481.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:487,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0500
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|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
7,0683
11:488,5016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0489
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4696
11:48411,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 411,32
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|224.182.256
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.863.148
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|22,92
|13.667.013
|% -6,45
|
|SISE
|7,87
|556.142.287
|% 2,08
|
|KOZAL
|123,60
|446.585.702
|% 1,73
|
|GARAN
|9,91
|351.126.665
|% -0,10
|
|ISKPL
|28,94
|312.636.944
|% 1,62
|
|SASA
|28,34
|254.199.961
|% 5,35
|
|TSKB
|1,86
|196.744.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|203.184.601
|% 0,81
|
|SISE
|7,87
|556.142.287
|% 2,08
|
|CEMAS
|2,30
|136.504.512
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,07
|205.534.208
|% -0,97
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0734
|7,0776
|% -0,82
|
|Euro
|8,4798
|8,4857
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6782
|9,7267
|% -0,52
|
|Frank
|7,8211
|7,8682
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8836
|1,8931
|% -0,69
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,96
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|0,44
|
Seans Raporu
11:46
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12:00KARTN
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, TCELL