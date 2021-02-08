***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 15:03
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolarla uyumunun, riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, 6102 sayılı TTK Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca dönemsel ve yıllık olarak denetlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak, 2021 yılı için, özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908182
BIST
15:291.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:297,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:298,5482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:29416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,29
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|JANTS
|552,30
|52.980.003
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.760.774
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,90
|1.656.934.363
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,49
|1.177.315.505
|% 8,19
|
|ODAS
|4,23
|952.467.537
|% 2,42
|
|GARAN
|9,75
|926.767.559
|% -0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,49
|1.177.315.505
|% 8,19
|
|EKGYO
|2,49
|610.036.302
|% 1,63
|
|ODAS
|4,23
|952.467.537
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,21
|362.207.344
|% 0,91
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1030
|7,1069
|% 0,72
|
|Euro
|8,5410
|8,5482
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7041
|9,7528
|% 0,40
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8906
|1,9001
|% 0,81
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,30
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,87
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,02
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:44XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 21, 804.00 milyon TL de
-
15:42YGYO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 627, 605 adet işlem
-
15:41SANFM
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 708 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 148, 311 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.24 ) 1, 337