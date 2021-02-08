Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.02.2021 15:03



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolarla uyumunun, riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, 6102 sayılı TTK Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca dönemsel ve yıllık olarak denetlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak, 2021 yılı için, özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908182


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:291.520
Değişim :  -0,45% |  -6,88
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.542 En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler15:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 552,30 52.980.003 % 10,00  
YKGYO 5,94 10.965.783 % 10,00  
ALCAR 507,80 39.760.774 % 9,98  
DIRIT 9,92 5.011.549 % 9,98  
ALMAD 3,31 10.599.285 % 9,97  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Dolar 7,1030 7,1069 % 0,72  
Euro 8,5410 8,5482 % 0,45  
Sterlin 9,7041 9,7528 % 0,40  
Frank 7,8618 7,9092 % 0,59  
Riyal 1,8906 1,9001 % 0,81  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 8,78  
Altın Gr. 416 416 5,30  
Cumhuriyet 2.765 2.806 57,00  
Tam 2.749 2.819 55,87  
Yarım 1.329 1.363 27,02  
Çeyrek 666 682 13,52  
Gümüş.Ons 27,10 27,14 0,28  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 0,11  
B. Petrol 60,05 60,05 0,49  
Seans Raporu 15:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru