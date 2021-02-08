***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolarla uyumunun, riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, 6102 sayılı TTK Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca dönemsel ve yıllık olarak denetlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak, 2021 yılı için, özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908182BIST