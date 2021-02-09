***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetimimiz, Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin mali tablolarının solo olarak açıklanmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2020 mali dönemine ait finansal durum tabloları ve gelir tabloları ekte yer almaktadır. Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılında henüz bir faaliyeti olmadığından dolayı solo mali tabloloları yayınlanmamıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908528BIST