***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 10:01
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetimimiz, Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin mali tablolarının solo olarak açıklanmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2020 mali dönemine ait finansal durum tabloları ve gelir tabloları ekte yer almaktadır. Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılında henüz bir faaliyeti olmadığından dolayı solo mali tabloloları yayınlanmamıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908528
BIST
10:061.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.541
En Düşük
1.536
10:067,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:068,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5622
En Düşük
8,5143
10:06419,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,77
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.825.139
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|6.928.395
|% 9,93
|
|KONTR
|58,75
|12.767.803
|% -9,27
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|EUKYO
|4,17
|398.821
|% -5,23
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|KOZAL
|135,40
|144.030.982
|% 0,74
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,72
|385.739.423
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,67
|92.457.859
|% 0,27
|
|ODAS
|4,29
|92.158.533
|% -0,23
|
|SISE
|7,69
|114.491.720
|% 0,92
|
|ALBRK
|2,28
|31.635.902
|% 1,79
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0804
|% 0,10
|
|Euro
|8,5534
|8,5622
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7258
|9,7746
|% 0,30
|
|Frank
|7,8694
|7,9168
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,03
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|10,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,50
|