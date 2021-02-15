***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ve Consitex S.A.'ya karşı açtığımız davada arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve arabuluculuk uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Konuyla ilgili dava açılması çalışmalarına başlanmıştır.Şirket avukatımızın bildirimi ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909749BIST