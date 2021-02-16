***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar San. ve Tic.A.Ş. ve İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılına ait Genel Kurulları yapılmıştır. Şirketlerimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için Yönetim Kurulu üye sayıları artırılmıştır. Diğer bağlı Ortaklığımız, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş.'nin Genel Kurulu da yasal süreç içerisinde yapılacaktır.Bağlı Ortaklığımızın ve İştirakimizin Genel Kurul Tutanakları ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909935BIST