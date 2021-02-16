***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 16:25
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar San. ve Tic.A.Ş. ve İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılına ait Genel Kurulları yapılmıştır. Şirketlerimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için Yönetim Kurulu üye sayıları artırılmıştır. Diğer bağlı Ortaklığımız, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş.'nin Genel Kurulu da yasal süreç içerisinde yapılacaktır.
Bağlı Ortaklığımızın ve İştirakimizin Genel Kurul Tutanakları ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909935
BIST
16:141.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.556
16:146,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9805
En Düşük
6,8965
16:148,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4766
En Düşük
8,3877
16:14406,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,14
|Açılış
|: 406,10
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BSOKE
|3,74
|261.401.962
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|SASA
|41,64
|1.262.652.982
|% 9,98
|
|VAKFN
|13,55
|7.023.678
|% 9,98
|
|TGSAS
|23,80
|191.935.512
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,40
|61.405.463
|% -6,43
|
|PSDTC
|31,14
|32.436.329
|% -6,20
|
|KOZAL
|148,20
|2.117.244.437
|% -0,34
|
|PETKM
|5,28
|1.773.778.681
|% 2,92
|
|GUBRF
|76,90
|1.532.548.058
|% 5,13
|
|SASA
|41,64
|1.262.652.982
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,53
|1.182.022.042
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,56
|966.218.475
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.182.022.042
|% -0,39
|
|PETKM
|5,28
|1.773.778.681
|% 2,92
|
|TSKB
|1,77
|308.308.592
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,89
|503.075.239
|% -1,03
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9753
|6,9801
|% 0,23
|
|Euro
|8,4682
|8,4735
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6502
|9,6986
|% -0,04
|
|Frank
|7,7959
|7,8428
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% -0,07
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-10,64
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.675
|2.743
|-22,24
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,76
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,38
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,30
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 75 kaybederek (% -0.59 ) 1, 641
-
16:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TGSAS, DENGE
-
16:25XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 25, 887.00 milyon TL de
-
16:25PSDTC
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 846 adet işlem
-
16:25PSDTC
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 846 adet işlem