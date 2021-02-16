Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2021 16:25



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar San. ve Tic.A.Ş. ve İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılına ait Genel Kurulları yapılmıştır. Şirketlerimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için Yönetim Kurulu üye sayıları artırılmıştır. Diğer bağlı Ortaklığımız, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş.'nin Genel Kurulu da yasal süreç içerisinde yapılacaktır.
Bağlı Ortaklığımızın ve İştirakimizin Genel Kurul Tutanakları ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909935


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:141.556
Değişim :  -0,45% |  -6,99
Açılış :  1.569  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.576 En Düşük
1.556
BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BSOKE 3,74 261.401.962 % 10,00  
BALAT 10,89 2.921.275 % 10,00  
IDEAS 29,70 15.765.772 % 10,00  
SASA 41,64 1.262.652.982 % 9,98  
VAKFN 13,55 7.023.678 % 9,98  
daha fazla
16:12 Alış Satış %  
Dolar 6,9753 6,9801 % 0,23  
Euro 8,4682 8,4735 % 0,22  
Sterlin 9,6502 9,6986 % -0,04  
Frank 7,7959 7,8428 % 0,05  
Riyal 1,8497 1,8590 % -0,07  
daha fazla
16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 -10,64  
Altın Gr. 404 404 -2,76  
Cumhuriyet 2.685 2.726 -25,00  
Tam 2.675 2.743 -22,24  
Yarım 1.293 1.327 -10,76  
Çeyrek 648 663 -5,38  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 -0,15  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,05  
B. Petrol 63,00 63,00 -0,30  
Seans Raporu 16:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru