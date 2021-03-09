***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 14:20
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2021 tarihinde deri bölümümüzün faaliyetlerini yürütmek amacıyla %100 bağlı ortaklık olarak satın aldığımız Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yeni unvanı Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile unvan ve yönetim değişikliği tescil edilmiştir.
Deri bölümümüz bundan sonra faaliyetlerini %100 bağlı ortaklığı olan ve mali tabloları %100 Ana Şirketle konsolide olan Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yürütecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916494
BIST
15:071.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:077,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1081
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:079,1013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0947
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:07419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6353
|7,6443
|% -1,39
|
|Euro
|9,0908
|9,1013
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|26,22
|
|Altın Gr.
|419
|420
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.831
|11,00
|
|Tam
|2.774
|2.844
|9,37
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|4,53
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,97
|