***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.03.2021 tarihinde deri bölümümüzün faaliyetlerini yürütmek amacıyla %100 bağlı ortaklık olarak satın aldığımız Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yeni unvanı Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile unvan ve yönetim değişikliği tescil edilmiştir.Deri bölümümüz bundan sonra faaliyetlerini %100 bağlı ortaklığı olan ve mali tabloları %100 Ana Şirketle konsolide olan Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yürütecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916494BIST