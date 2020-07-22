***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.07.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 21.07.2020-22.07.2020 tarihinde 6,16-7,64 TL fiyat aralığından toplam 8.050.000 adet ( 8.050.000 TL nominal) satış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/07/2020 0 4.875.000 -4.875.000 14.285.000 9.410.000 % 51,48 % 51,48 % 33,91 % 33,91
22/07/2020 0 3.175.000 -3.175.000 9.410.000 6.235.000 % 33,91 % 33,91 % 22,47 % 22,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861238
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0684
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05411,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 7,73
|Açılış
|: 411,54
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,70
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6896
|8,7332
|% 0,37
|
|Frank
|7,3368
|7,3810
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|26,34
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.743
|2.755
|40,10
|
|Yarım
|1.331
|1.348
|19,60
|
|Çeyrek
|668
|675
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|0,27
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:56YAPRK
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 645 adet işlem