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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

23.07.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 23.07.2020 tarihinde 5,55-5,80 TL fiyat aralığından toplam 2.235.000 adet ( 2.235.000 TL nominal) satış yapmış bulunmaktayım. 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861322


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.392.503 % 10,00  
PKENT 592,90 1.625.732 % 10,00  
UFUK 8,26 434.038 % 9,99  
BURCE 19,50 32.177.831 % 9,98  
KLNMA 52,25 179.579.807 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6698 8,7133 % -0,34  
Frank 7,3458 7,3900 % 0,08  
Riyal 1,8190 1,8281 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 10,79  
Altın Gr. 414 414 2,00  
Cumhuriyet 2.697 2.720 22,00  
Tam 2.778 2.791 22,50  
Yarım 1.349 1.365 11,00  
Çeyrek 676 683 5,60  
Gümüş.Ons 22,77 22,81 -0,21  
Gümüş Gr. 5,04 5,04 -0,03  
B. Petrol 44,19 44,19 -0,09  
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