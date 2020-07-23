***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.07.2020 11:16
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 23.07.2020 tarihinde 5,55-5,80 TL fiyat aralığından toplam 2.235.000 adet ( 2.235.000 TL nominal) satış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861322
BIST
14:09119.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.563,07
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.643
En Düşük
118.585
14:096,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:097,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:09413,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,45
|Açılış
|: 413,81
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.392.503
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.177.831
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.579.807
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,72
|1.197.298.967
|% 2,90
|
|ISFIN
|4,28
|784.588.461
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,35
|747.489.982
|% -0,84
|
|THYAO
|11,92
|715.404.134
|% 1,79
|
|TUPRS
|88,65
|498.050.925
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,35
|747.489.982
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,28
|784.588.461
|% 3,88
|
|ZOREN
|2,64
|375.093.025
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,76
|232.720.594
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,13
|351.175.255
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6698
|8,7133
|% -0,34
|
|Frank
|7,3458
|7,3900
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,79
|
|Altın Gr.
|414
|414
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|22,00
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,50
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,04
|5,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,09
|