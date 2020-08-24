***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 24.08.2020 tarihinde 8,90-9,70 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet ( 1.000.000 TL nominal) satış yapmış bulunmaktayım.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.Saygılarımla,Cemal GüzelciPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)24/08/2020 0 1.000.000 -1.000.000 4.000.000 3.000.000 % 14,41 % 14,41 % 10,81 % 10,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870850BIST