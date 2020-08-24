***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2020 13:47
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 24.08.2020 tarihinde 8,90-9,70 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet ( 1.000.000 TL nominal) satış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/08/2020 0 1.000.000 -1.000.000 4.000.000 3.000.000 % 14,41 % 14,41 % 10,81 % 10,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870850
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 458,09
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3716
|7,3736
|% 0,51
|
|Euro
|8,6941
|8,7067
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6137
|9,6619
|% 0,41
|
|Frank
|8,0655
|8,1140
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-8,64
|
|Altın Gr.
|458
|459
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,48
|