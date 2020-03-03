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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

03.03.2020 18:23
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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz  halka arzında elde edilen fonun, izahname eki Yönetim Kurulu'nun 09.05.2019 tarih 2019/23 sayılı ''Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'' da belirtildiği şekilde kulanıp kullanılmadığına ilişkin Denetleme Komitesi raporu ektedir.
 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823999


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AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
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Riyal 1,6185 1,6267 % -1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.638 52,27  
Altın Gr. 321 321 6,75  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,24 17,28 0,60  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,06  
B. Petrol 52,09 52,09 0,19  
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