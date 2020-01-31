***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTaner SANATSEVER Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 24.09.2019 +90 212 416 59 96 (147 Dahili) taner.sanatsever@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213581Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 27750000 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816362BIST