***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 11:12
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Boran Meşrubat Dağıtım San. ve Tic.Ltd. Şti. Genel Müdürü
VOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü Van Piliç Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. Ortak
TUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning kurumsal Satış Müdürü
NEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833747
BIST
12:1789.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -248,20
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:176,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6516
En Düşük
6,6108
12:177,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:17341,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,28
|Açılış
|: 341,08
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.703.906
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.720.772
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|102,00
|2.181.880
|% -5,38
|
|OYAYO
|4,88
|2.299.448
|% -5,06
|
|GARAN
|8,08
|255.289.527
|% -0,62
|
|PGSUS
|36,74
|216.142.010
|% 7,43
|
|THYAO
|9,03
|202.638.046
|% -0,44
|
|ISFIN
|2,96
|189.602.890
|% 3,14
|
|ASELS
|23,26
|175.098.086
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,10
|163.919.866
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,54
|60.416.185
|% 5,88
|
|ODAS
|1,42
|159.627.006
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,96
|189.602.890
|% 3,14
|
|CEMAS
|0,79
|47.211.183
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1884
|8,2295
|% 0,00
|
|Frank
|6,8492
|6,8904
|% -0,07
|
|Riyal
|1,7604
|1,7693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|15,92
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,89
|24,89
|-1,46
|