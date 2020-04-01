***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Boran Meşrubat Dağıtım San. ve Tic.Ltd. Şti. Genel MüdürüVOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü Van Piliç Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. OrtakTUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning kurumsal Satış MüdürüNEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833747BIST