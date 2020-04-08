***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Ortaklar kurulu başkanı, genel müdür Evet 51.48 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırVOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü Van Piliç Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu KomiteCAN ALPER ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Global E-Learning kurumsal Satış Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu KomiteNEVZAT TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Genel Müdür Boran Meşrubat Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel MüdürüVOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Van Piliç Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. OrtakTUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning kurumsal Satış MüdürüNEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836406BIST