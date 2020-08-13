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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.08.2020 09:37
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Ortaklar kurulu başkanı, genel müdür Evet 14.41 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
VOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu Komite
CAN ALPER ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Global E-Learning kurumsal Satış Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite
NEVZAT TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Genel Müdür Boran Meşrubat Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
VOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Yoktur.
TUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning Kurumsal Satış Müdürü
NEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868510


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Altın Gr. 456 456 3,63  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,85 25,89 0,37  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 45,35 45,35 -0,08  
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