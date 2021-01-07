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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2021 13:18



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Taner SANATSEVER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.09.2019 +90 212 416 59 96 taner.sanatsever@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 213581- 308480
Aslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 416 59 96 asli.kahraman@emilianozapata.com
Evren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 06.01.2021 +90 212 416 59 96 evren.atis@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897711


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MRSHL 332,20 16.703.051 % 10,00  
TGSAS 18,59 10.766.756 % 10,00  
JANTS 485,40 122.490.046 % 9,99  
BRYAT 520,80 11.408.124 % 9,99  
KSTUR 159,70 355.871 % 9,99  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,3387 7,3462 % 0,55  
Euro 9,0188 9,0250 % 0,18  
Sterlin 9,9345 9,9843 % 0,19  
Frank 8,2578 8,3075 % -0,30  
Riyal 1,9464 1,9562 % 0,23  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 0,97  
Altın Gr. 451 451 0,45  
Cumhuriyet 2.984 3.030 -45,00  
Tam 2.974 3.049 -44,35  
Yarım 1.437 1.475 -21,46  
Çeyrek 721 737 -10,72  
Gümüş.Ons 27,17 27,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,01  
B. Petrol 54,38 54,38 0,08  
Seans Raporu 16:02
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