***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTaner SANATSEVER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.09.2019 +90 212 416 59 96 taner.sanatsever@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 213581- 308480Aslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 416 59 96 asli.kahraman@emilianozapata.comEvren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 06.01.2021 +90 212 416 59 96 evren.atis@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897711BIST