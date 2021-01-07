***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2021 13:18
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Taner SANATSEVER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.09.2019 +90 212 416 59 96 taner.sanatsever@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 213581- 308480
Aslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 416 59 96 asli.kahraman@emilianozapata.com
Evren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 06.01.2021 +90 212 416 59 96 evren.atis@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897711
BIST
16:061.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
16:067,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3448
En Düşük
7,2382
16:069,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
16:06451,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.490.046
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|NIBAS
|44,98
|27.250.359
|% -9,13
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.609.089
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.182.756.786
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.024.670.221
|% 1,44
|
|GUBRF
|71,60
|908.391.527
|% 3,39
|
|AKBNK
|7,50
|857.555.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|515.217.348
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|475.477.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|458.151.855
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,39
|790.671.795
|% 4,63
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3387
|7,3462
|% 0,55
|
|Euro
|9,0188
|9,0250
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,9345
|9,9843
|% 0,19
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|0,97
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,35
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-21,46
|
|Çeyrek
|721
|737
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|0,08
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:14OTKAR
Yüzde 9.14 oranında artışla 427.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 415 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 03 artarak (% 0.61 ) 1, 668
-
16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
-
16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
-
16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem