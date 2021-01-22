***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2021 14:16
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 10000000 4500000 TRY 45 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903884
BIST
15:391.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -20,72
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:397,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:399,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:39440,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,13
|Açılış
|: 440,04
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
438,99
BIST En Aktif Hisseler15:39
|OZRDN
|12,87
|17.314.423
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.890.574
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.531.527
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.337.469
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.763
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.363.612.428
|% -3,09
|
|KARSN
|4,70
|1.008.676.033
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,60
|889.926.681
|% 1,15
|
|TSKB
|2,06
|807.607.395
|% 6,19
|
|KRDMD
|6,93
|657.729.061
|% -2,39
|
|TSKB
|2,06
|807.607.395
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,47
|638.748.570
|% -1,59
|
|KARSN
|4,70
|1.008.676.033
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,47
|270.858.226
|% 0,68
|
|HLGYO
|4,13
|651.131.613
|% 6,72
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4166
|7,4215
|% 0,73
|
|Euro
|9,0244
|9,0319
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1013
|10,1520
|% 0,10
|
|Frank
|8,3385
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% 0,58
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-23,65
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.902
|2.978
|-14,49
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-7,01
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,79
|54,79
|-1,31
|
Seans Raporu
15:39
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15:49ANHYT
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