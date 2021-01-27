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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.01.2021 10:00



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şirket Yönetim ve Üretim Merkezi:Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Dağıtım San.ve Tic.A.Ş. Yönetim ve Depolama Merkezi: Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBUL


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 416 59 96 asli.kahraman@emilianozapata.com
Evren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 06.01.2021 +90 212 416 59 96 evren.atis@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904557


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 39,04 2.559.618 % 1,02  
HLGYO 3,80 361.188.602 % 0,00  
GEREL 8,08 246.746.112 % 0,00  
KARTN 73,15 98.705.285 % 0,00  
OLMIP 8,18 5.887.015 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3659 7,3691 % 0,34  
Euro 8,9582 8,9673 % 0,32  
Sterlin 10,0758 10,1264 % 0,17  
Frank 8,2636 8,3134 % 0,13  
Riyal 1,9552 1,9650 % 0,17  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -3,23  
Altın Gr. 437 437 0,08  
Cumhuriyet 2.910 2.954 -26,00  
Tam 2.898 2.971 -24,18  
Yarım 1.401 1.437 -11,70  
Çeyrek 703 719 -5,85  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 -0,05  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,00  
B. Petrol 56,01 56,01 0,37  
Seans Raporu 09:55
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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