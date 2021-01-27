***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şirket Yönetim ve Üretim Merkezi:Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Dağıtım San.ve Tic.A.Ş. Yönetim ve Depolama Merkezi: Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBULYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 416 59 96 asli.kahraman@emilianozapata.comEvren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 06.01.2021 +90 212 416 59 96 evren.atis@derluksleather.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904557BIST