***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Deri konfeksiyon üretimi ve ticareti, bağlı ortaklığı nedeni ile içecek dağıtım distribütörlüğü, bağlı ortaklığı nedeniyle otomotiv ticareti, iştiraki nedeniyle yenilebilinir enerji üretimi.Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.ŞTelefon : +90 212 370 07 00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904566BIST