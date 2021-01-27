***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.01.2021 10:07
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Deri konfeksiyon üretimi ve ticareti, bağlı ortaklığı nedeni ile içecek dağıtım distribütörlüğü, bağlı ortaklığı nedeniyle otomotiv ticareti, iştiraki nedeniyle yenilebilinir enerji üretimi.
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş
Telefon : +90 212 370 07 00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904566
BIST
09:551.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.536
En Düşük
1.536
09:557,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3691
En Düşük
7,3418
09:558,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9673
En Düşük
8,9312
09:55437,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 437,71
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
438,33
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OSMEN
|39,04
|2.559.618
|% 1,02
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,64
|454.292.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3691
|% 0,34
|
|Euro
|8,9582
|8,9673
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0769
|10,1274
|% 0,18
|
|Frank
|8,2644
|8,3142
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9556
|1,9655
|% 0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,40
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|0,37
|