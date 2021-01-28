***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.01.2021 11:15
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Deri konfeksiyon üretimi ve ticareti, bağlı ortaklığı nedeni ile içecek dağıtım distribütörlüğü, bağlı ortaklığı nedeniyle otomotiv ticareti, iştiraki nedeniyle yenilenebilinir enerji üretimi.
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş
Telefon : +90 212 370 07 00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905261
BIST
13:121.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:127,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:128,9285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0496
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:12436,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,73
|Açılış
|: 436,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:12
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,72
|66.014.955
|% 9,71
|
|POLTK
|405,00
|44.126.173
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|GARAN
|9,21
|1.096.280.759
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,35
|1.092.572.779
|% 0,00
|
|ODAS
|3,77
|705.103.288
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,52
|694.768.824
|% 0,31
|
|KOZAL
|112,90
|668.037.446
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,35
|1.092.572.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|442.489.315
|% 0,00
|
|ODAS
|3,77
|705.103.288
|% -3,83
|
|DOHOL
|3,78
|588.780.370
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|202.418.761
|% -0,72
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9221
|8,9285
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0168
|10,0671
|% -0,93
|
|Frank
|8,2412
|8,2908
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,67
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,67
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.879
|2.952
|-12,34
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-5,96
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|