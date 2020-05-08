***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.05.2020 18:18
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
2020/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Derlüks Deri San. ve Tic. Aş'nin,Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve ya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , Konsolide Finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Güzelci Volkan Taneri Nevzat Taneri
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
Tuncay Erözmen Can Alper Şahin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843764
BIST