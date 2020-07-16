***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.07.2020 18:11
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/07/2020
Karar Sayısı
2020/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Derlüks Deri San. ve Tic. Aş'nin,Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve ya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , Konsolide Finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860133
BIST
17:56118.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.128,60
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:566,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,9170
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6,8631
En Düşük
6,8484
17:567,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8502
En Düşük
7,8069
17:56398,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 398,61
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.545.675
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.493.004
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.995
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|79.829.840
|% -8,90
|
|GLRYH
|12,72
|18.696.379
|% -7,42
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|AYEN
|6,36
|15.477.177
|% -4,50
|
|EGSER
|5,66
|37.321.873
|% -3,90
|
|ASELS
|33,04
|1.102.457.076
|% 2,99
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|EKGYO
|2,29
|988.553.699
|% -2,14
|
|SASA
|13,12
|971.294.885
|% 9,97
|
|THYAO
|11,95
|969.586.908
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,29
|988.553.699
|% -2,14
|
|ODAS
|2,88
|941.117.260
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,83
|452.814.536
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|TRKCM
|4,57
|870.000.790
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6539
|% 0,08
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,30
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-4,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|-4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|