***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2020Karar Sayısı24Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDerlüks Deri San. ve Tic. Aş'nin,Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dip notları ile 3. çeyrek dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olupOrtaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal tablolar ve dipnotları ile 3. çeyrek dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve ya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğiniOrtaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , Konsolide Finansal tablolar ve dipnotları ile 3. çeyrek dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiCemal Güzelci Volkan Taneri Nevzat TaneriDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiTuncay Erözmen Can Alper Şahinhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882886BIST