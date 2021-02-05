***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/02/2021Karar Sayısı2021/07Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDerlüks Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile yıllık dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal tablolar ve dip notları ile yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , Konsolide Finansal tablolar ve dip notları ile yıllık faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Güzelci Volkan Taneri Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Can Alper Şahin Tuncay Erözmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907927BIST