***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
15.03.2021 14:08
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yeni Unvan
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/03/2021
Açıklamalar
Şirketimiz 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunun 9.gündem maddesine ilişkin "Şirketin Unvanı" konulu 2. maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" konulu 3. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" konulu 13.maddesini içeren esas sözleşme tadil tasarısı Genel Kurulda oylanarak oybirliği ile kabul edilmişti.Söz konusu Genel Kurul tutanakları 15.03.2021 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili tarafından 50519 ilan sıra no ile tescil edilerek Şirketimiz Unvanı "Derlüks Yatırım Holding A.Ş.olarak değiştirilmiştir.
İstanbul Ticaret Sicili tarafından gönderilen yazı ekte yer almaktadır.
Konuyu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918180
BIST
15:231.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:237,5385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:238,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0609
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:23419,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:23
|GOZDE
|9,14
|275.310.920
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|12.157.769
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.702.588
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.061.223
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.431.875
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.716.114
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.752.340
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,58
|760.549.674
|% 1,11
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|THYAO
|14,61
|627.251.826
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|SISE
|7,76
|556.161.136
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,27
|279.626.160
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,04
|428.378.911
|% 9,80
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,70
|201.439.772
|% -1,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5326
|7,5385
|% -0,37
|
|Euro
|8,9873
|8,9937
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4533
|10,5057
|% -0,53
|
|Frank
|8,0714
|8,1201
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0018
|2,0118
|% -0,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,42
|