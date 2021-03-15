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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

15.03.2021 14:08



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yeni Unvan
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/03/2021
Açıklamalar

Şirketimiz 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunun 9.gündem maddesine ilişkin "Şirketin Unvanı" konulu 2. maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" konulu 3. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" konulu 13.maddesini içeren esas sözleşme tadil tasarısı Genel Kurulda oylanarak oybirliği ile kabul edilmişti.Söz konusu Genel Kurul tutanakları 15.03.2021 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili tarafından 50519 ilan sıra no ile tescil edilerek Şirketimiz Unvanı "Derlüks Yatırım Holding A.Ş.olarak değiştirilmiştir.
İstanbul Ticaret Sicili tarafından gönderilen yazı ekte yer almaktadır.
Konuyu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918180


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