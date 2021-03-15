***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanDerlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yeni UnvanDerlüks Yatırım Holding A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/03/2021AçıklamalarŞirketimiz 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunun 9.gündem maddesine ilişkin "Şirketin Unvanı" konulu 2. maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" konulu 3. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" konulu 13.maddesini içeren esas sözleşme tadil tasarısı Genel Kurulda oylanarak oybirliği ile kabul edilmişti.Söz konusu Genel Kurul tutanakları 15.03.2021 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili tarafından 50519 ilan sıra no ile tescil edilerek Şirketimiz Unvanı "Derlüks Yatırım Holding A.Ş.olarak değiştirilmiştir.İstanbul Ticaret Sicili tarafından gönderilen yazı ekte yer almaktadır.Konuyu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918180BIST