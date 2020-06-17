***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.06.2020 09:42
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. arasında Alaçam markalı ürünleri satmaya yönelik bir distribütörlük anlaşması yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler,Bayrampaşa, Güngören ve Esenler ilçelerini kapsayan dağıtım anlaşmasının zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu anlaşma ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851487
BIST
11:58111.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 151,96
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:586,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8578
En Düşük
6,8328
11:587,7058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7290
En Düşük
7,6908
11:58378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.270.066
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.437.115
|% 9,98
|
|YESIL
|18,75
|15.415.628
|% 9,97
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.467
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|DAGHL
|9,17
|1.979.698
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|34.022.686
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,33
|383.111.687
|% 3,77
|
|GARAN
|8,18
|300.845.032
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|273.171.013
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,37
|248.584.852
|% 3,07
|
|ODAS
|2,16
|201.428.995
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|112.389.340
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|181.656.208
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|201.428.995
|% 0,47
|
|ADESE
|1,80
|155.682.557
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,59
|130.560.591
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,11
|
|Frank
|7,1754
|7,2186
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,12
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-3,60
|
|Tam
|2.529
|2.546
|-3,70
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,36
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