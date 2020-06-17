***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıErikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandartYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiZaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. arasında Alaçam markalı ürünleri satmaya yönelik bir distribütörlük anlaşması yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler,Bayrampaşa, Güngören ve Esenler ilçelerini kapsayan dağıtım anlaşmasının zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu anlaşma ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851487BIST