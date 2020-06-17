***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.06.2020 16:16
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. arasında daha önce 2013 yılında yapılmış ve her yıl yenilenen anlaşmaya ek olarak Alaçam markalı ürünleri satmaya yönelik bir distribütörlük ek protokolü yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler,Bayrampaşa, Güngören ve Esenler ilçelerini kapsayan dağıtım ek protokolünün zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir.Bu protokol ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır. 17.06.2020 tarihinde yapılan bildirime ek olarak bu duyuru yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851585
BIST
17:31110.824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -115,40
|Açılış
|: 111.281
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|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:316,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8604
En Düşük
6,8328
17:317,6969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7290
En Düşük
7,6804
17:31380,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 380,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.981.557
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|219.239.016
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.217.637
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.000.462
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.137.233
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.736.791
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.641.913
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,31
|978.792.946
|% 3,44
|
|ASELS
|31,96
|694.220.384
|% -1,72
|
|GARAN
|8,14
|685.684.438
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,90
|440.343.316
|% -1,55
|
|THYAO
|12,45
|416.303.077
|% -0,95
|
|IEYHO
|0,84
|366.874.606
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,38
|349.250.853
|% 7,81
|
|EKGYO
|1,90
|440.343.316
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|183.486.495
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,59
|282.847.116
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5519
|8,5948
|% -0,38
|
|Frank
|7,1754
|7,2187
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,55
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.484
|2,80
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-0,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,52
|
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