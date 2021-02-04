***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.02.2021 17:59
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Koska Helvaları / Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Türkiye Geneli Distribütörlüğü
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İlk yıl için 20 milyon TL ciro, %5 brüt kar
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., KOSKA markası ile helva,lokum v.s. diğer gıda ürünlerini üreten Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir bayilik ve dağtım anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, bağlı ortaklığımızın yıllık cirosuna 2020 rakamlarının %16'sına denk gelen 20 Milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907501
BIST