***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÇığır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıTürkiye Geneli DağıtıcılığıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisiİlk yıl için 3 milyon TL Ciro, %10 brüt karAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Silver markası ile ayakkabı boyası ve sair ürünleri üreten Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber, bağlı ortaklığımızın cirosuna 2020 rakamlarının %2,42 'sine denk gelen 3 Milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915950BIST