***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.03.2021 15:30
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Çığır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Türkiye Geneli Dağıtıcılığı
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İlk yıl için 3 milyon TL Ciro, %10 brüt kar
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Silver markası ile ayakkabı boyası ve sair ürünleri üreten Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber, bağlı ortaklığımızın cirosuna 2020 rakamlarının %2,42 'sine denk gelen 3 Milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915950
BIST