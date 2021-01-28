***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Taner Sanatsever, sektör değiştirmesinden dolayı görevinden ayrılmıştır. Sanatsever'in yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sn.Evren Atış atanmıştır.Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905260BIST