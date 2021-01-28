***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.01.2021 11:12
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Taner Sanatsever, sektör değiştirmesinden dolayı görevinden ayrılmıştır. Sanatsever'in yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sn.Evren Atış atanmıştır.
Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905260
BIST
12:271.458
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BIST En Aktif Hisseler12:27
|PKENT
|1.386,00
|2.166.895
|% 10,00
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|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,38
|52.153.285
|% 8,79
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|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
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|MERIT
|118,20
|203.304
|% -9,98
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|EKGYO
|2,33
|983.306.027
|% -0,85
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|GARAN
|9,05
|713.592.670
|% -0,66
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|ODAS
|3,75
|643.384.410
|% -4,34
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|KARSN
|4,78
|598.739.285
|% 5,29
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|KOZAL
|111,30
|577.428.983
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,33
|983.306.027
|% -0,85
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|TSKB
|1,76
|355.345.507
|% -1,68
|
|ODAS
|3,75
|643.384.410
|% -4,34
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|DOHOL
|3,75
|526.985.823
|% 1,63
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|IHLGM
|1,35
|188.235.389
|% -2,17
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|12:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3700
|7,3744
|% -0,53
|
|Euro
|8,9356
|8,9410
|% -0,41
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|Sterlin
|10,0299
|10,0802
|% -0,81
|
|Frank
|8,2504
|8,3001
|% -0,66
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|Riyal
|1,9595
|1,9693
|% -0,55
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|12:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,62
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|Altın Gr.
|436
|436
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-10,33
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-4,99
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
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|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,42
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