***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda onaylanan unvan, faaliyet konusu ve kâr dağıtımı kapsayan 2.3. ve 13.maddelerinin değişmiş ve son halini içeren Esas Sözleşmemiz ve TTSG ilanı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 05/02/2019 11/02/2019 97642,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 98046 04/04/2019 10/04/2019 98066 31/07/2019 06/08/2019 98846 26/12/2019 02/01/2020 99852,3,13 15/03/2021 18/03/2021 10290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919708BIST