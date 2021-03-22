***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
22.03.2021 15:01
***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda onaylanan unvan, faaliyet konusu ve kâr dağıtımı kapsayan 2.3. ve 13.maddelerinin değişmiş ve son halini içeren Esas Sözleşmemiz ve TTSG ilanı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 05/02/2019 11/02/2019 9764
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 9804
6 04/04/2019 10/04/2019 9806
6 31/07/2019 06/08/2019 9884
6 26/12/2019 02/01/2020 9985
2,3,13 15/03/2021 18/03/2021 10290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919708
BIST