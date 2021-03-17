***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımının SonlandırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda gündemin 9.maddesi olarak görüşülen esas sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantısına katılan hiçbir ortağımız red hakkını kullanıp, söz konusu gündem maddesine şerh koymamıştır.Devam eden süreçte ilgili Genel Kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 50519 ilan sırasıyla tescil edilmiştir. Bu dönemde hiçbir yatırımcıdan hak kullanım talebi gelmediği için süreç sonlandırılmıştır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918589BIST