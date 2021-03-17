***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
17.03.2021 09:29
***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımının Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 11.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda gündemin 9.maddesi olarak görüşülen esas sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantısına katılan hiçbir ortağımız red hakkını kullanıp, söz konusu gündem maddesine şerh koymamıştır.Devam eden süreçte ilgili Genel Kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 50519 ilan sırasıyla tescil edilmiştir. Bu dönemde hiçbir yatırımcıdan hak kullanım talebi gelmediği için süreç sonlandırılmıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918589
BIST
10:421.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.583
En Düşük
1.575
10:427,5117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:428,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:42419,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,17
|Açılış
|: 419,07
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TRILC
|23,56
|157.835.767
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|195.523.361
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,94
|8.015.774
|% -7,26
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,66
|4.489.075
|% -5,28
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,90
|366.330.238
|% 1,15
|
|KARSN
|4,43
|277.675.480
|% 3,75
|
|OTKAR
|450,40
|208.254.310
|% 2,57
|
|FROTO
|229,20
|195.523.361
|% 9,98
|
|TOASO
|40,78
|168.700.275
|% 4,35
|
|KARSN
|4,43
|277.675.480
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|133.130.889
|% 0,00
|
|SISE
|7,90
|366.330.238
|% 1,15
|
|GSRAY
|4,19
|115.935.618
|% 1,21
|
|BJKAS
|5,90
|135.308.957
|% 6,50
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5097
|7,5122
|% 0,36
|
|Euro
|8,9341
|8,9414
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4192
|10,4715
|% 0,46
|
|Frank
|8,0738
|8,1225
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9958
|2,0058
|% 0,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,55
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,42
|