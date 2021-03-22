***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırım Holding'e dönüşmesi ile birlikte yenilenen resmi internet sitemizin adresi www.derluks.com.tr olarak değişmiştir. Eski sitemiz www.derluksleather.com adresine tıklanması durumunda yatırımcılarımız yine yeni sitemize yönlendirelecektir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü yeni e-posta adresi: iletisim@derluks.com.tr'dir.Zaman içerisinde değerli ortaklarımızın katkısı ile site içeriğimiz zenginleşecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919710BIST