***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 15:10
***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da üretim ve ticari faaliyetlerin olağan akışında yürütülebilmesi için, Bağlı Ortaklığın sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak ilk etapta 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına nakit olarak iştirak edecektir.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920163
BIST
17:541.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 29,82
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:547,8894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:549,3964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0650
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:54438,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,24
|Açılış
|: 439,12
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KONYA
|1.171,60
|68.382.608
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.355.438
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.144.928
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.694
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|477.955.936
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,75
|269.511.122
|% -3,20
|
|VAKFN
|27,88
|23.473.720
|% -2,86
|
|EMKEL
|2,58
|9.661.895
|% -2,64
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|SASA
|47,34
|1.970.063.260
|% 8,48
|
|PETKM
|5,53
|989.001.175
|% 2,98
|
|FROTO
|208,00
|932.694.841
|% 2,42
|
|SISE
|7,32
|897.100.333
|% 3,54
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|TSKB
|1,45
|373.634.989
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|579.868.486
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.439.842
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|387.717.756
|% 1,62
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8850
|7,8894
|% -0,64
|
|Euro
|9,3665
|9,3964
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,7839
|10,8379
|% -0,96
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% -0,70
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de