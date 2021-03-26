***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 15:16
***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararı tescil edilmiştir.10296 Sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920990
BIST
16:321.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:328,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0873
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:329,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1341
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:32445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BJKAS
|6,93
|594.901.057
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.918.744
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.058.536
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.500.108
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.983.567
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,90
|2.480.913.768
|% -1,29
|
|VESTL
|38,30
|938.495.690
|% 3,23
|
|SISE
|7,33
|823.964.787
|% 1,52
|
|SASA
|44,88
|701.377.826
|% -1,06
|
|AVOD
|9,49
|664.983.567
|% -9,96
|
|GARAN
|6,90
|2.480.913.768
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,19
|208.772.144
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,72
|607.998.827
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,17
|308.913.296
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.618.737
|% 0,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0244
|8,0268
|% 1,10
|
|Euro
|9,4735
|9,4897
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0232
|11,0785
|% 1,47
|
|Frank
|8,4896
|8,5408
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,22
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|2,04
|