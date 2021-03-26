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***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 15:16



***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararı tescil edilmiştir.10296 Sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920990


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TRILC 45,82 11.918.744 % 9,99  
IZFAS 9,73 20.058.536 % 9,94  
SAYAS 25,26 91.500.108 % 9,92  
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Altın Ons 1.727 1.727 -0,22  
Altın Gr. 445 445 4,84  
Cumhuriyet 2.946 2.991 4,00  
Tam 2.935 3.009 4,82  
Yarım 1.419 1.456 2,33  
Çeyrek 712 728 1,17  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 -0,04  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 63,99 63,99 2,04  
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