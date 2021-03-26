***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararı tescil edilmiştir.10296 Sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.İlgili TTSG ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920990BIST