***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şirket Yönetim Merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Dağıtım San. Tic.A.Ş. yönetim ve depolama merkezi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBULEmiliano Zapata Deri Sanayi Tic. A.Ş. yönetim ve üretim merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim merkezi, Dap/Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı KöyüHavana Motorlu Araçlar Sanayi ve Tic. A.Ş. garaj, wow hotels Yeşilköy Mah.Atatürk Cad. No:15-17-19Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.Şirketin, başlıca mevcut yatırımları deri giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, otomotiv ticareti,yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.ŞTelefon : +90 212 370 07 00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHavana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkToprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 10000000 4500000 TRY 45 İştirakEmiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 400000 400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık