Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2021 12:05



***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şirket Yönetim Merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Dağıtım San. Tic.A.Ş. yönetim ve depolama merkezi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBUL
Emiliano Zapata Deri Sanayi Tic. A.Ş. yönetim ve üretim merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim merkezi, Dap/Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı Köyü
Havana Motorlu Araçlar Sanayi ve Tic. A.Ş. garaj, wow hotels Yeşilköy Mah.Atatürk Cad. No:15-17-19


Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.
Şirketin, başlıca mevcut yatırımları deri giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, otomotiv ticareti,yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş
Telefon : +90 212 370 07 00


Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 10000000 4500000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 400000 400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918719


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:271.584
Değişim :  0,89% |  14,01
Açılış :  1.575  
Önceki Kapanış :  1.570  
En Yüksek
1.589 En Düşük
1.575
BIST En Aktif Hisseler13:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 3,63 19.687.902 % 10,00  
TRILC 23,56 159.339.084 % 9,99  
FROTO 229,20 223.464.446 % 9,98  
LUKSK 68,15 17.079.088 % 9,83  
BRMEN 3,15 746.786 % 9,76  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Dolar 7,4991 7,5008 % 0,21  
Euro 8,9395 8,9449 % 0,24  
Sterlin 10,3941 10,4462 % 0,21  
Frank 8,0715 8,1201 % 0,09  
Riyal 1,9939 2,0039 % 0,17  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 3,50  
Altın Gr. 418 418 1,60  
Cumhuriyet 2.780 2.822 -1,00  
Tam 2.768 2.838 -2,92  
Yarım 1.338 1.373 -1,41  
Çeyrek 671 686 -0,71  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 0,06  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,75 67,75 -0,64  
Seans Raporu 13:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru