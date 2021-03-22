***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERAS*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.derluks.com.trElektronik Posta AdresiE-postailetisim@derluks.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020 +90 212 571 71 71 +90 212 416 59 98Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAslıhan KAHRAMAN İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 23.01.2015 +90 212 571 71 71 asli.kahraman@derluks.com.trEvren ATIŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 06.01.2021 +90 212 571 71 71 evren.atis@derluks.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı & Kredi Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 203271-701373-601667-302544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919699BIST