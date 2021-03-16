***DERAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
16.03.2021 14:29
***DERAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi DERAS
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DERAS
Düzeltme Nedeni İLGİLİ ŞİRKET BİLDİRİMİ
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18376
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.03.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
DERAS, TREDDST00017 Hamiline Değil - 6,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918427
BIST
15:431.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:437,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0415
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:438,9402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:43416,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,12
|Açılış
|: 416,58
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ULAS
|5,17
|9.498.906
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.114.895
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.801.831
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|64.474.368
|% -6,87
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|41.370.572
|% -6,07
|
|GRNYO
|3,42
|14.082.354
|% -6,04
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|KOZAL
|126,00
|1.077.262.126
|% 2,02
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|OTKAR
|454,20
|888.500.673
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,26
|301.237.669
|% 1,35
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|GSRAY
|4,23
|471.534.149
|% 7,09
|
|TSKB
|1,71
|162.658.917
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4820
|7,4860
|% -0,62
|
|Euro
|8,9282
|8,9325
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,90
|
|Frank
|8,0464
|8,0949
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,61
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-29,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-29,26
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-14,15
|
|Çeyrek
|669
|684
|-7,08
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:52LOGO
Yüzde 5.86 oranında artışla 171.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 941, 554 adet işlem
-
15:51SANEL
Yüzde 4.74 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 929, 982 adet işlem
-
15:50FADE
Yüzde 5.65 oranında artışla 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 169, 003 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 15, 296.00 milyon TL de
-
15:49PARSN
Yüzde 8.79 oranında artışla 37.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 126 adet işlem