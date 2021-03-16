***DERAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***DERAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi DERASYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DERASDüzeltme Nedeni İLGİLİ ŞİRKET BİLDİRİMİİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18376Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 12.03.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.03.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıDERAS, TREDDST00017 Hamiline Değil - 6,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918427BIST