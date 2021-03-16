***DERAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
16.03.2021 17:21
***DERAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi DERAS
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DERAS
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18376
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.03.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
DERAS, TREDDST00017 Hamiline Değil - 6,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918484
BIST
18:001.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:007,5051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:008,9320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0563
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:00417,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,56
|Açılış
|: 417,97
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,35
|17.076.344
|% -7,97
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,40
|1.332.357.371
|% 2,35
|
|OTKAR
|440,60
|1.265.720.426
|% 1,06
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|GSRAY
|4,14
|879.174.253
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,26
|432.071.931
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|TSKB
|1,72
|195.240.979
|% 1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5012
|7,5051
|% -0,37
|
|Euro
|8,9247
|8,9320
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3776
|10,4297
|% -0,63
|
|Frank
|8,0617
|8,1103
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında