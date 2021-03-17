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***DERAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

17.03.2021 12:18



***DERAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi DERAS
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DERAS

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18376
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.03.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
DERAS, TREDDST00017 Hamiline Değil - 6,45

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
DERAS, TREDDST00017 16.03.2021 0 0 0 0 0
DERAS, TREDDST00017 12.03.2021 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918725


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Altın Gr. 419 419 1,69  
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Tam 2.768 2.838 -2,92  
Yarım 1.338 1.373 -1,41  
Çeyrek 671 686 -0,71  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,11  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,81 67,81 -0,58  
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