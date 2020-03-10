***DERAS* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
10.03.2020 17:36
***DERAS******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'ncu Maddesinin 4'ncü fıkrası uyarınca hazırlanan Derlüks Deri San. ve Tic. A.Ş.(DERAS.E) paylarının Halka Arzına ilişkin değerlendirmeleri içeren birinci rapor "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826275
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|YKSLN
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|% -3,81
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|% -2,73
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|0,0000
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|7,9699
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|Frank
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|% -0,82
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
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|Tam
|2.156
|2.210
|-12,67
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|-6,13
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
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