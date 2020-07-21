***DERAS* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
21.07.2020 19:21
***DERAS******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'ncu Maddesinin 4'ncü fıkrası uyarınca hazırlanan Derlüks Deri San. ve Tic. A.Ş.(DERAS.E) paylarının halka arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu değerlendirmelerini içeren ikinci rapor "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861033
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0302
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,57
|Açılış
|: 404,26
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|THYAO
|11,71
|776.491.415
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6787
|8,7222
|% 0,27
|
|Frank
|7,2909
|7,3349
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,97
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.649
|26,20
|
|Tam
|2.707
|2.718
|27,00
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,95
|
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